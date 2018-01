WDR: Zu welchen Mitteln sollte man besser greifen?

Esser: Wenn es denn unbedingt ein Schmerzmittel sein muss gegen Kater – denn generell sind Schmerzmittel nur für Ausnahmefälle gedacht und in niedriger Dosis – dann würde ich Mittel empfehlen, die die Wirkstoffe Ibuprofen und Acetylsalicylsäure, kurz ASS, enthalten. Sie haben keine gefährlichen Nebenwirkungen mit Alkohol.

WDR: Wie sieht es mit Kombi-Präparaten gegen Erkältung aus, die angeblich auch helfen sollen?

Esser: Die Kombipräparate putschen zusätzlich – das kann im Notfall, wenn man zum Beispiel für den Job auf die Beine kommen muss, durchaus Sinn machen. Aber Vorsicht: Auch in einigen Kombinationsschmerzmitteln und Erkältungsmitteln ist Paracetamol enthalten. Also lieber noch einmal genau nach den Inhaltsstoffen fragen!

WDR: Manche schwören auf das sogenannte Konterbier – also am nächsten Morgen direkt in Maßen Alkohol nachzuschütten. Was sagt der Arzt dazu?

Esser: Als Arzt rate ich natürlich davon ab. Aber rein wissenschaftlich betrachtet kann eine geringe Alkoholmenge gegen Kater helfen – das liegt an den biochemischen Abbauprozessen in unserem Körper. Ein wenig komplex, also kurz zusammengefasst: Der "neue" Alkohol kann den Abbau des "alten" Alkohols – und damit das, was neben dem Flüssigkeitsverlust das Katergefühl verursacht – hinauszögern. Manche Studien sagen sogar, ganz aussetzen - was das Katergefühl lindern kann.

Grundsätzlich sollte man dem Körper besser eine Alkoholpause gönnen, statt wieder nachzuschütten. Die Leber dankt es.

WDR: Verursacht durcheinandertrinken, also beispielsweise Bier mit Schnaps oder Wein, eigentlich einen noch schlimmeren Kater?

Esser: Nein, es geht immer um die Menge, nicht um den Mix. Also: Je mehr an reinem Alkohol ich zu mir nehme, desto stärker die Folgen am nächsten Tag. Welche Getränke diese Menge an Alkohol verursachen, ist unerheblich.