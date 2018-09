Haltungsregulierende Shirts

Neu auf dem Markt

Es klingt so einfach: Shirt an, Rücken gerade, Schmerzen ade. Die haltungsregulierenden Shirts heißen auch „Posture-Shirts“ (engl. posture = Körperhaltung). In diese Shirts sind spezielle elastische Bänder eingearbeitet, die auf dem Prinzip kinesiologischer Tapes beruhen. Sie sollen die Rückenmuskulatur aktivieren und so für eine bessere Körperhaltung sorgen und Schmerzen reduzieren können, versprechen die Hersteller. Die Shirts liegen preislich zwischen circa 50 und 120 Euro.

Kinesiologische Tapes

Kinesiologische Tapes werden mit einer speziellen Technik auf betroffene Muskeln geklebt. Bekannt geworden sind die bunten elastischen Bänder durch Profisportler. Fußballer wie Mario Ballotelli oder David Beckam zeigten sich getaped auf dem Spielfeld und sorgten für einen regelrechten Hype, der auch vor vielen Amateursportlern nicht haltmacht. Erfunden hat sie ein japanischer Arzt bereits in den 1970er Jahren. Die Tapes sollen die oberste Hautschicht leicht anheben und so dafür sorgen, dass das Gewebe besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird und entzündliche Stoffe effektiver abtransportiert werden. Sie sollen auch Faszien und Nervenzellen beeinflussen.