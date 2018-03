Zur Stärkung der Darmflora sollten eines oder besser noch zwei der probiotischen Nahrungsmittel täglich auf dem Speiseplan stehen. Bei Sauerkraut wichtig: Nur das frische Kraut - vom Markt oder aus dem Reformhaus - nehmen, denn nur das enthält genügend probiotische Bakterien. Das industriell hergestellte Kraut wird hocherhitzt, dabei werden die guten Bakterien getötet.

Ballaststoffreich Essen

Neben den Probiotika tun auch die Präbiotika dem Darm gut. Das sind unverdauliche Bestandteile von Lebensmitteln, also Ballaststoffe. Bakterien im Dickdarm lieben Ballaststoffe, sie stellen daraus gesunde Fettsäuren her, und das fördert ihr Wachstum. Präbiotika sind also quasi das Futter für die Probiotika. Präbiotische Lebensmittel sind zum Beispiel Spargel, Lauch, Chicorée, Zwiebeln und Artischocken.