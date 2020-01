Smarte Lampen gegen den Winterblues

Natur als Vorbild

"Das ideale Licht ist, wenn man sich an der Natur orientiert ", sagt Rasit Özgüc vom Fraunhofer Institut. "Tagsüber oder in den Morgenstunden sollte das Licht einen sehr hohen Blauanteil haben." Das Licht ist dann kaltweiß. "Und am Abend sollte der Blauanteil verringert werden." Das Licht wird warmweiß.