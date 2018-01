Sicher und trotzdem chic durch die Dunkelheit

Wichtig ist, wo der Reflektor sitzt

Der Reflektor muss richtig angebracht werden. Eine wichtige Stelle, so empfehlen Experten, ist auf der rechten Seite etwa in Kniehöhe über der Erde. Ein Schmuckreflektor sollte zudem nicht am Revers, sondern an Jackenärmeln befestigt werden. Am besten zu sehen sind die Reflektoren, die an einer Kette oder einem Band hängen und frei hin und her schaukeln. Sie sind aus allen Richtungen sichtbar. Außerdem sollte man mehre Reflektoren an der Kleidung tragen.

Auch Taschen und Schulranzen können leuchten

Beim Kauf von Schulranzen sollten Eltern darauf achten, dass diese die DIN-Norm erfüllen: Diese sieht vor, dass zehn Prozent der Vorder- und Seitenflächen mit reflektierenden Materialien ausgestattet sind. Und als modisches Accessoire gibt es inzwischen auch schicke, reflektierende Taschen.

Stand: 09.01.2018, 11:10