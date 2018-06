Von Allergie bis Zahl der Spermien: Schnell zu Hause testen

Zeugungsfähigkeit: Nicht nur die Menge macht´s

Schnelltests für Männer, die befürchten nicht zeugungsfähig zu sein, zeigen an, ob ein Samenerguss eine Mindestmenge an Spermien enthält. Doch die Anzahl der Spermien allein ist nicht entscheidend: Wichtig ist auch der pH-Wert der Samenflüssigkeit und die Zahl der Spermien, die aktiv sind wirklich vorwärts schwimmen – nur die haben eine Chance, das weibliche Ei zu erreichen. Im Gegensatz zum Schnelltest stellt ein Arzt daher viel mehr fest, als nur die Anzahl der Spermien.

Die Suche nach dem Magenkeim

Mit dem Schnelltest Magenkeim erfährt man, ob man im Magen das Bakterium Helicobacter pylori hat – wodurch es mit der Zeit zu einem Magengeschwür kommen kann. Doch Prof. Joachim Labenz vom Jung-Stilling Krankenhaus in Siegen hält nicht viel von solchen Schnelltests: "Diese Tests sollten nicht angewendet werden. Denn der Test gibt nur an, ob man irgendwann einmal Kontakt mit Helicobacter pylori gehabt hat. Er sagt nichts darüber aus, ob aktuell eine Infektion vorliegt". Damit fehlt eine wichtige Information, um zu entscheiden, ob der Patient mit Antibiotika behandelt werden sollte oder nicht. Außerdem sei die Fehlerquote so groß, dass man auch eine Münze werfen könne.

Nur Hilfsmittel

Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, erklärt dazu "Wir bei dm orientieren uns bei der Gestaltung unseres Sortiments an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden. Unsere Kunden finden bei uns die Schnelltests 'Glutenallergie-Test‘, 'Eisen-Test‘, 'Spermien-Test‘, 'Magenkeim-Test’ sowie 'Gesunder Darm-Test‘, die als Hilfsmittel auf dem Weg zu einer Diagnose herangezogen werden können. Um letztendlich Sicherheit über den eigenen Befund zu erlangen, ist die fachmännische Einschätzung eines Arztes empfehlenswert.“"

Was kostet das?

Ein Schnelltest auf Glutenunverträglichkeit oder den Magenkeim Helicobacter kostet etwa 15.- Euro, wie viele Spermien sich im Ejakulat tummeln erfährt Mann für ca. 20.- Euro. Die genaueren Untersuchungen erhält man beim Arzt umsonst – denn bei entsprechenden Beschwerden übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Außerdem kann ein Arzt das Ergebnis erläutern und einordnen – und gegebenenfalls weiter suchen, was die Symptome verursacht.

Stand: 12.06.2018, 11:07