Facebook-Video von "Weißer Ring":

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Kleine Stopfen helfen gegen K.-o.-Tropfen

Praktische Helfer sind Stopfen, die genau in die Flaschenöffnungen der gängigen Flaschen passen. K.-o.-Tabletten passen so nicht mehr durch. Wer zusätzlich einen Strohhalm benutzt, verhindert, dass mutmaßliche Täter die K.o.-Tropfen mit einer Pipette in die Flasche füllen können.

Schnelltests: Experten sind skeptisch

Ob K.-o.-Tropfen im Getränk sind, lässt sich mit Schnelltests oder einem speziellen Nagellack nachweisen. Manche Hilfsorganisationen sehen diese Testmethoden allerdings kritisch, da man das Getränk vor jedem erneuten Trinken testen müsste und ein Teststreifen immer nur einmal funktioniert. Und: Nicht jeder Test reagiert auf alle Stoffe.