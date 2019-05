Keine klaren Regeln in Deutschland

Möglich ist das, weil es in Deutschland keine klaren Regulierungen von Tattoofarbe gibt - trotz Forderungen von Verbänden wie dem "Bundesverband Tattoo e.V." oder der "European Society Tattoo and Pigment Research". Dabei ist das Thema längst im Bundestag angekommen. Gitta Connemann, die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, erklärte: " Wir brauchen einheitliche und verbindliche Standards bei Hygiene, Ausbildung und Arbeitssicherheit. Es gibt Hygienestandards. Aber sie sind nicht verbindlich. Und in jedem Bundesland anders ."

16 Millionen Tätowierte in Deutschland

Giftige Tattoofarbe ist bedenklich, weil sie aus dem Tattoo in die Lymphknoten und die Leber wandert, sich dort sammelt - und ein Leben lang verbleibt. In Deutschland betrifft das Thema Millionen. Denn rund 16 Millionen Menschen sind hier tätowiert. Und der Trend reißt nicht ab - allein in den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl der Tätowierten verdoppelt.

Jedes Tattoo birgt Risiken

Tatsächlich stellt jedes Tattoo ein Risiko dar. Denn selbst legale Tinte enthält so gut wie immer Industriefarben, die eigentlich für Autolack oder Druckerpatronen gedacht sind. Und diese sind oft giftig. Schwarze Tinte enthält beispielsweise Ruß, der im Zusammenspiel mit Sonnenstrahlung Hautreizungen hervorrufen kann. Andere Farben enthalten Schwermetalle wie Zink, Arsen, Kobalt, Kadmium oder Nickel - die schwere Allergien auslösen können.

Checklisten vor dem Studiobesuch

Trotzdem gibt es Möglichkeiten, das Risiko zu senken. Auf safer-tattoo.de gibt es Checklisten, die jeder vor seinem Studiobesuch durchgehen sollte. Oder du lässt dir ein temporäres Tattoo, ein "Temptoo" stechen. Dabei wird die Farbe nur in die oberste Hautschicht gestochen, wandert nicht in deinen Körper – und verflüchtigt sich nach einigen Wochen wieder.