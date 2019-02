Gegen eine Infektion helfen wirklich wirksam nur nur Kondome. Berechnet man alle Faktoren mit ein, ist Sex mit Kondom 10.000 Mal sicherer als ohne.

Vom Seidenpapier zum Gummi

Schon 15.000 Jahre alte Höhlenmalereien aus Frankreich sollen die ersten Kondome zeigen. Es folgten Kondome aus feinem Stoff in Ägypten, aus geöltem Seidenpapier oder Schafdarm in China, aus Schildkrötenpanzer Japan, aus einem chemisch behandelter Stoff in Italien und schließlich die aus Gummi, erfunden vom Amerikaner Charles Goodyear.