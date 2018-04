Notärzte fordern eine Hilfsfrist von maximal acht Minuten ab dem Notruf bis zum Eintreffen am Einsatzort. Dass dieses Ziel erreichbar ist, zeigen Essen und Mönchengladbach. Dort sind die Helfer nach Angaben der Städte in mindestens 90 Prozent der Einsätze nach acht Minuten am Einsatzort.