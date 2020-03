Aktuelle Zahlen: Verspätung für Rettungsdienste in NRW

Die Rettungsdienste in NRW fahren pro Jahr zu mehr als einer Million Einsätzen. Dabei kommt es auf jede Minute an. Aktuelle Zahlen zeigen: Die empfohlenen Hilfsfristen wurden in NRW im vergangenen Jahr nicht immer eingehalten. Das geht aus einer Zusammenstellung des NRW-Gesundheitsministeriums hervor, die der WDR angefordert hatte (Stand: Mitte 2019).

Hilfsfristen sind nicht gesetzlich festgelegt

Diese Hilfsfristen regeln, in welcher Zeit ein Rettungswagen beim Patienten sein sollte. In der Regel sind das im städtischen Raum acht Minuten und auf dem Land zwölf Minuten. Entsprechend werden Rettungswachen eingerichtet und Rettungsdienste eingesetzt. Die Hilfsfristen hat eine Arbeitsgruppe des Landesfachbeirates für den Rettungsdienst erarbeitet.

Die "planerische Hilfsfrist" beginnt, sobald ein Anruf in der Leitstelle eingeht und dort einen Einsatz auslöst und endet beim Eintreffen am Einsatzort. Das Ziel: In 90 Prozent aller Fälle soll das klappen, um den empfohlenen "Erreichungsgrad" zu schaffen.

Ergebnisse schwanken innerhalb von NRW

Klappt das in NRW? Die Antwort lautet: Nicht immer. Die Schwankungen innerhalb von NRW sind beachtlich. So kommt der Rettungswagen im städtischen Bereich des Kreises Mettmann nur in etwas mehr als 42 Prozent aller Fälle innerhalb der vorgeschriebenen acht Minuten. In Duisburg schafft das der Rettungsdienst in nur 54 Prozent der Fälle. Die 90-Prozent-Hürde überspringen nur Paderborn, Köln, Mönchengladbach, Euskirchen und der Oberbergische Kreis.