Pollenflug: Trockenheit beflügelt Erle und Hasel

Wird das die nächsten Tage so bleiben?

Auf jeden Fall Dienstag (26.02.2019) und Mittwoch: Ohne Regen bleiben die Pollen in der Luft, was man auch am Pollenflug-Gefahrenindex erkennt. Dieser zeigt für Erle und Hasel weiter eine hohe Belastung an. Die gute Nachricht ist: Schlimmer wird es bei Erle und Hasel wohl nicht mehr, weil der Höhepunkt erreicht scheint.

Kann es sein, dass Birke durch den Vorfrühling früher blüht?

Das hängt davon ab, wie das Wetter in den nächsten Wochen wird. Laut Pollenflugkalender können auch schon Anfang März vereinzelt Birken blühen. Aber die Hauptblühzeit beginnt Anfang April. Denn die Birke braucht zum Blühen nicht nur Sonne und Wärme, sondern richtet sich auch nach der Tageslänge, wie bei der Buche. Dadurch sind die Bäume geschützt, falls es zu einem späten Kälteeinbruch im Jahr kommen sollte.

