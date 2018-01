Pendeln – das schleichende Gift

Pendler sind regelmäßig im Dauerstress: Der Autofahrer leidet unter Baustellen und verstopften Autobahnen, Bahnfahrer unter Zugausfällen, Verspätungen und vollen Abteilen. Die körperliche Reaktion ist die gleiche: Der Körper schüttet Stresshormone aus. Und das schädigt auf Dauer den Körper.

Körper ist über Jahre im Dauerstress

"Das Pendlerherz fährt im übertragenen Sinne über Jahre mit hohen Drehzahlen", weiß Internist Dombrowski, "das führt unweigerlich zu Verschleiß." Bei Untersuchungen von Pendlern kam heraus, dass im Stau der Blutdruck gerade im Bereich des Unterwertes in gefährliche Regionen steigt. Und das beginnt schon ab einer Fahrtzeit von 20 Minuten.

Psychische Erkrankungen nehmen zu

An Internist Dombrowski wenden sich auch immer mehr Patienten mit psychischen Erkrankungen. "Eigentlich kommen diese Patienten mit eher körperlichen Beschwerden wie Magen- oder Herzbeschwerden", so Dombrowski, "später wird aber klar, dass die Patienten unter einem akuten Erschöpfungssyndrom leiden, neudeutsch auch Burnout-Syndrom."

Lösungen sind schwierig

Eine kurzfristige Lösung für den gestressten Pendler zu finden, ist schwierig. Denn um die Fahrtzeit effektiv zu verkürzen, kommt nur ein Wechsel des Jobs oder ein Umzug in Frage. Experten raten, die Zeit im Stau oder in der Bahn sinnvoll zu nutzen: Beruhigende Musik oder Hörspiele können da helfen. Auch ein regelmäßiger Tag im Homeoffice bringt Abwechslung in den stressigen Pendleralltag.