Was der Rauch-Stopp bringt

Wer mit dem Rauchen aufhört, sinkt sein statistisches Risiko an Krebs zu erkranken. Nach einer Dekade hat der Ex-Raucher laut Deutschem Krebsforschungszentrum in Heidelberg nur noch ein halb so hohes Risiko für Lungenkrebs, wie wenn er weitergeraucht hätte. Bis das Niveau eines Nichtrauchers erreicht ist, dauere es aber zwanzig bis dreißig Jahre.

Stand: 30.05.2018, 15:30