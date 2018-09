Müll vermeiden - so geht's!

Benutzen Sie Zahnbürsten aus Bambus!

Bürsten sind Wegwerfware: Sie müssen regelmäßig ausgetauscht werden - der Mundhygiene zuliebe. Wenn sie aus Bambusholz gemacht sind, schaden sie aber nicht der Umwelt. Wer konsequent sein will, rührt auch seine eigene Zahnpasta an, aus Kokosfett, Natron und Pfefferminzöl. Die ist garantiert frei von Mikroplastik. Und Zahnseide gibt es auch in einer kleinen Glasflasche zu kaufen.