Wichtige Medikamente werden knapp

Produktion oft im Ausland

Eine wesentliche Ursache für diese hohe Zahl sieht Dr. Ellen Lundershausen, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer in der Verlagerung der Produktion in außereuropäische Länder, verbunden mit der Konzentration auf wenige Standorte: " Wenn die Produktion an einer Stelle stockt oder die Qualität nicht stimmt, ist die ganze Versorgung in Frage gestellt. "

Pharmafirmen lassen - wie andere Industrien auch - seit Jahren einen Großteil ihrer Medikamente im Ausland produzieren, zum Beispiel in China oder Indien. Wegen des Preisdrucks in der Branche konzentrieren sich die Bestellungen meist auf den günstigsten Lieferanten.