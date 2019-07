Labortest: K.o.-Tropfentests sind unsicher

K.o. -Tropfentests sollen einem helfen, zu erkennen, ob jemand etwas ins Getränk gemischt hat. Wir haben drei Produkte im Labor der Kölner Rechtsmedizin getestet.

Wie funktionieren die K.o. -Tropfentests?

Alle Produkte kommen in Form von Teststreifen daher, auf diese bringt man sein Getränk auf. Es folgt eine chemische Reaktion und das Testfeld verfärbt sich, um zu zeigen, ob das Getränk K.o. -Tropfen enthält.

Was versprechen die Produkte?

Werden K.o.-Tropfen erkannt?

Die " TDD Strips" sollen GHB (auch "Liquid Ecstasy" genannt) und Ketamin erkennen - beides wird oft als K.o. -Tropfen verwendet. Der "Xantus Drinkcheck" und "Identa Touch&Know" versprechen nur, dass sie GHB erkennen. Letzterer soll GHB auch nur in bestimmten Getränken identifizieren können.

Abgesehen von den beiden Stoffen gibt es laut Toxikologen aber noch viele weitere Substanzen, die als K.o. -Tropfen eingesetzt werden: Diese werden von den Streifen jedoch überhaupt nicht erkannt.

Wie wurden die K.o. -Tropfentests getestet?