Wann spricht man von einer Mangelernährung?

Professor Johann Ockenga: Unter Mangelernährung versteht man die Folgen des Ungleichgewichts zwischen dem Bedarf und der Zufuhr von Energie, Eiweißen und anderen Nährstoffen. Wenn das geschieht, greift der Körper auf Fett als Energie- und Muskeln als Eiweißspeicher zurück, um lebensnotwendige biologische Prozesse im Körper aufrecht zu erhalten.

Es kann aber auch bedeuten, dass bestimmte Mikrostoffe, Spurenelemente oder Vitamine fehlen.

Und das ist dann für den Patienten gefährlich?

Ockenga: Mit dem Abbau körpereigener Substanzen wird die Funktionalität des Körpers eingeschränkt. Wir wissen zum Beispiel, dass mangelernährte Patienten ein höheres Infektionsrisiko der Atemwege haben, weil das tiefe Durchatmen oder Abhusten durch das Fehlen von Muskulatur beeinträchtigt ist.

Kann man diesen Abbau nicht verhindern?

Ockenga: Der erste Schritt ist überhaupt daran zu denken. So empfehlen wir ein generelles Screening auf ein Ernährungsrisiko, um so die Patienten frühzeitig zu erkennen, die eine Ernährungstherapie benötigen. Man wird Mangelernährung nicht immer komplett verhindern können. Je nach Verlauf einer Erkrankung fehlt es den Patienten schlicht an Appetit.