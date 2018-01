Hilfe im Notfall: Die wichtigsten Telefonnummern

„Soll ich damit in die Notaufnahme?“

Viele Patienten sind verunsichert.

Dr. Stowasser hilft!

Kommen Sie, wenn:

-Etwas ab ist was dran sein sollte

-Etwas drin ist was draußen sein sollte

-Etwas sich bewegen lässt was sich nicht bewegen sollte

-Sich gar nichts mehr bewegt