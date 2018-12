Zwiebeln, Essig und Co. - Hausmittel gegen Erkältung

Meerrettich-Drink

Das Hausmittel für die langfristige Planung: Meerrettich in Scheiben schneiden und dann abwechselnd mit Kapuzinerkresse in ein verschließbares Glas schichten. Das Glas mit Alkohol auffüllen, bis alles gut bedeckt ist, und vier Wochen ziehen lassen. Danach die Pflanzenteile absieben und die aufgefangene Flüssigkeit in kleine Pipettenflaschen abfüllen. Die müssen dunkel und kühl gelagert werden. Für die Anwendung täglich 20 Tropfen in einem Glas mit Wasser mischen und trinken. "Das wirkt super entzündungshemmend", so Aylin Urmersbach.