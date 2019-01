Handcremes im Test

WDR 2 hat sechs unterschiedliche Handcremes getestet: Florena mit Aloe Vera, Eos Cucumer, Dr. Sachers mit Bienenwachs, Satin Hands von Mary Kay, DinoSan und Eucerin Urea Repair Plus. Die Preisunterschiede sind dabei sehr hoch: Die 100 ml-Tuben kosten zwischen 1,25 Euro (Florena) und 12,79 Euro (Eucerin).

Pflege und Hautgefühl

Unsere Tester sind Fahrradmechaniker und waschen sich bei der Arbeit bis zu 20 Mal am Tag die Hände. Sie nutzen eine aggressive Paste, um Fette und Öle zu entfernen. Bis auf eine Ausnahme (Satin Hands von Mary Kay) sorgten alle von uns getesteten Handcremes beim Eincremen sofort für ein besseres Hautgefühl und eine spürbare Pflege der trockenen Hände.

Einziehen dauert zu lang

Handcremes für trockene Haut sind meist besonders reichhaltig. Dadurch ziehen sie nicht besonders schnell ein oder hinterlassen einen fettigen Film auf der Haut. Das störte unsere Tester. Mit schmierigen Händen ist es schwierig vor allem die Kleinteile an Fahrrädern zu reparieren. Nur eine Hand­Creme (Eucerin Urea Repair Plus) überzeugte in diesem Punkt.