Kleine Schritte helfen

Also lieber zehn Minuten Joggen gehen oder zehn Minuten Vokabeln lernen als sich gleich eine Stunde vornehmen, rät die Professorin. Die kleinen Wandlungen ließen sich gut in den Alltag einbauen. Wer eine neue Tätigkeit an eine andere, bereits eingeübte, anhänge, baue Rituale auf - also zum Beispiel: vor dem Abendessen immer Klavier üben. "Dadurch initiiert man Verhaltensänderungen."