Krankgeschrieben – was ist erlaubt?

Pflichten des Kranken

Eine Krankschreibung ist natürlich kein verordneter Sonderurlaub. Der Kranke hat auch arbeitsrechtliche Pflichten, darauf weist Rechtsanwalt Michael Felser hin: " Auf dünnem Eis bewegen Sie sich vor allem dann, wenn Sie sich genesungswidrig verhalten, also Dinge tun, die sich mit der Erkrankung nicht in Einklang bringen lassen und vor allem die Genesung verzögern. Denn die Gesetze verlangen von Ihnen, dass Sie so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen und alles Mögliche dafür tun. “

Ein Spaziergang ist in Ordnung

Wer sich körperlich fit fühlt, darf ruhig einen Spaziergang machen. Frische Luft befreit die Atemwege und befeuchtet sie dazu. Durch die Heizungsluft im Winter trocknen nämlich die Schleimhäute aus. Dadurch werden sie empfindlicher für weitere Krankheitserreger.

Kündigungen oder Abmahnungen

Pflichtverstöße, die der Arbeitgeber mit Kündigung oder Abmahnung ahndet, muss er nachweisen. Das ist für den Arbeitgeber nicht immer einfach. Meist gelänge es, sagt Arbeitsrechtler Felser, weil die Arbeitnehmer Fehler machten. Zum Beispiel, weil sie ihre Jogging-Zeiten über eine App in den sozialen Medien posteten, obwohl sie wegen einer Lungenentzündung krankgeschrieben gewesen wären.