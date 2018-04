Besser schlafen mit Gadgets?

Schlafroboter aus Holland

Das niederländische Start-up Somnox bringt in diesem Herbst den weltweit ersten Schlafroboter auf den Markt. Das Gerät sieht aus wie ein nierenförmiges Kissen und ist vollgestopft mit Elektronik: So passt sich der Roboter zum Beispiel der Atmung des Schläfers an, um dadurch beruhigend zu wirken. Außerdem können Töne, Musik oder Herzschlaggeräusche eingespielt werden. Kostenpunkt für den Somnox: stolze 450 Euro.

Für Schlafmediziner Dr. Feld kann so ein Roboter helfen, in einen gesunden Schlafrhythmus zu kommen, aber: " Jemand anderes kommt damit vielleicht überhaupt nicht kla r." Jeder Schläfer sei eben anders, von daher sollte man es sich schon überlegen, ob man sich teure Schlaf-Gimmicks anschafft, so Feld. " Schließlich kann niemand garantieren, dass es individuell funktioniert. "

Stand: 18.04.2018, 09:41