Jeder Krankheitsverlauf ist individuell. Daher ist beim Blick in Foren Vorsicht geboten. Dortige Erfahrungsberichte können schnell verunsichern. Oft landen in Foren besonders schlimme Krankheitsverläufe. Außerdem kann jeder in ein Forum schreiben, z.B. auch Pharmakonzerne, die für ein Medikament werben möchten. Eine redaktionelle Prüfung findet nicht immer statt.