Die Ernährungs-Docs: Migräne, Neurodermitis, Adipositas

In dieser neuen Folge kommt Aysel K. an Bord der "Hausboot-Praxis". Seit ihrem neunten Lebensjahr leidet die 35-Jährige unter Neurodermitis – momentan so stark wie nie zuvor, allein am Unterarm zählt Internist Jörn Klasen 60 Stellen, fast alle davon offen. Ohne Kortison geht nichts. Mit fünf Regeln wollen die Docs ihre Essgewohnheiten umkrempeln. Wird so nach fast 25 Jahren Neurodermitis endlich der Durchbruch einer Heilung gelingen?