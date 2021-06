Eriksen-Herzstillstand bei der EM: So rettet man im Notfall Leben

Bis zum Eintreffen professioneller Retter vergehen in Deutschland acht bis zwölf Minuten. Erste Nervenzellen im Gehirn sterben aber schon nach drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoff ab. Daher ist es wichtig, bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sofort Erste Hilfe zu leisten. Pro Jahr sterben in Deutschland Schätzungen zufolge rund 70.000 Menschen, weil sie nicht schnell genug reanimiert, also wiederbelebt, worden sind.

Dabei sei Erste Hilfe in solchen Fällen ganz einfach, sagte Bernd Böttiger, Intensivmediziner an der Uniklinik Köln dem WDR am Montag. Und die Betroffenen hätten in der Regel gute Überlebenschancen, wenn sofort mit der Reanimierung begonnen wird. Leider sei Deutschland in Fragen der Ersten Hilfe ein " Entwicklungsland ".

Bernd Böttiger

" Die nötigen Handgriffe sollten schon in der Schule gelernt werden, nicht erst zur Führerscheinprüfung ", fordert Böttiger. In NRW gebe es dafür seit einiger Zeit ein Pilotprojekt in den Schulen - dies müsse unbedingt ausgeweitet werden. " Jedes Jahr zwei Schulstunden würden helfen ."

Erster Schritt: Ansprechen und Atmung kontrollieren

Wer einen Kollabierten oder Verunglückten vor sich hat, sollte sofort prüfen: Ist der Patient bei Bewusstsein? Wenn nicht, sollte man die Atmung kontrollieren: Helfer können beispielsweise ihr Ohr nah an den Mund des Patienten halten und prüfen, ob sie dessen Atem spüren. Am besten geschieht das mit Blickrichtung zum Bauch des Hilfsbedürftigen. So lässt sich gleichzeitig kontrollieren, ob sich die Bauchdecke hebt und senkt.