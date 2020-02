Doc Esser macht den Westen fit - Wandern im Ruhrgebiet

Weiter Kilometer angeben!

Die gesamte Aktion "Doc Esser macht den Westen fit" steht in diesem Jahr unter neuen Vorzeichen. Zum einen wird es die klassischen Challenges im Laufen, Radfahren und Schwimmen geben. Hier wird geschaut, welche Region die meisten Kilometer in den jeweiligen Disziplinen sammeln kann. Wie immer gilt: Ob kurze oder lange Distanz - was zählt ist die Bewegung. Zur Eingabe der Ergebnisse gibt es ein zentrales Tool: