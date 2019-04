Die Entfernung von der Erde bis zum Mond beträgt 384.400 Kilometer. Ist das eine Entfernung, die die Menschen in NRW in einem Monat radeln können? Am Samstag (06.04.2019) startet die Aktion - und wir zählen die Kilometer bis zum 6. Mai.

Nach den 115.114 Lauf-Kilometern geht es also jetzt auf dem Rad weiter. Ob Hollandrad oder Tandem, Mountainbike oder Rennrad, E-Bike oder Heimtrainer - jeder Kilometer, der durchs Treten in die Pedale geschafft wird, zählt. Wie wäre es zum Beispiel, das Auto für die kommenden vier Wochen stehen zu lassen und mit dem Rad zur Arbeit zu fahren?

Ist der Niederrhein auch auf dem Rad vorne dabei?

Bei der ersten Challenge im März hatten sich die Läufer vom Niederrhein den Sieg gesichert. An den Regeln hat sich fast nichts geändert: Die Kilometer werden ausschließlich im zentralen Formular auf dieser Seite gesammelt. Kilometer, die uns per Facebook oder Mail gemeldet werden, können wir beim Radeln leider nicht mehr berücksichtigen.

Das Eingabeformular: