WDR-Laufaktion: Doc Esser macht den Westen fit

Los geht’s am 12. Januar mit einer Auftaktveranstaltung in der Düsseldorfer Arena (10 Uhr, im WDR-Livestream und auf Facebook). Dort wird „Doc Esser“ darüber informieren, was man beim Joggen aus medizinischer Sicht beachten sollte und wie die Aktion abläuft. Wer dabei sein will, kann sich einfach über die Email-Adresse ()fit@wr.de) oder auf der Facebook-Gruppe ---- bewerben.

Kilometer und Ort angeben

Damit möglichst viele Kilometer zusammenkommen, ist jeder aufgerufen, die Laufschuhe anzuziehen und für die Aktion loszulegen. Die Regeln sind denkbar einfach: Sie laufen und teilen dem WDR mit, wie weit Sie für welchen NRW-Ort gelaufen sind.

Das geschieht entweder per E-Mail (fit@wdr.de), als Kommentar in der eigens für die Aktion eingerichteten Facebook-Gruppe oder als Kommentar unter diesem Artikel.

Halten Sie uns "auf dem Laufenden"

Eingabe der Kilometer im Kommentarfeld

Wer als Laufgruppe oder Verein mitmachen möchte, kann die pro Tag insgesamt gelaufenen Kilometer der Gruppe ebenfalls auf diese Weise "gutschreiben". Wir freuen uns über jeden gelaufenen Kilometer. Schicken Sie uns Bilder Ihrer Laufstrecke oder Screenshots Ihrer Lauf-App und informieren Sie uns über Ihre Motivation und Erfahrungen.