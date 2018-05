Die richtige Sonnenbrille

UV-Schutz sollte bei 400 liegen

In der Regel haben alle Sonnenbrillen aus dem Fachhandel, also vom Optiker, einen ausreichenden UV-Filter. Die müssen gar nicht teuer sein: Schon ab knapp 12 € gibt es sie zu kaufen. Wichtig ist dabei, dass die Gläser groß genug sind und die Brille richtig sitzt, also gut mit dem Gesicht abschließt. Sonst fällt zu viel Licht von oben oder von der Seite herein.

Von hellen und dunklen Gläsern

Im Angebot sind fünf verschiedene Tönungsstufen. Im Normalfall reicht Stufe drei. Wenn man zum Beispiel ganz klassisch in den Sommerurlaub, ans Meer oder in die Berge fährt, ist man mit so einer Brille gut bedient. Für Extremsportler, die einen Gletschertrip planen, müssen die Gläser dunkler sein, damit die Augen gut geschützt sind. Mit einem solchen Modell darf man sich dann allerdings nicht hinters Steuer setzen.

Polarisierende Filter gegen Reflexionen

So genannte polarisierende Filter sorgen dafür, dass spiegelnde Oberflächen weniger reflektieren. Das ist zum Beispiel beim Fahren angenehmer, wenn die Straßen nass sind. Auch am Meer oder in den Bergen verhindert so ein Filter störende Reflexe. Ob eine Brille einen polarisierenden Filter hat, steht zumindest bei den teureren Modellen im Bügel. Das gilt auch für die Tönungsstufe der Gläser.