Arbeitsrecht und Coronavirus: Rechte und Pflichten

Werde ich weiter bezahlt, wenn ich unter Quarantäne gestellt wurde?

Michael Felser

Beschäftigte erhalten weiterhin ihren Lohn – schließlich ist die Quarantäne nicht ihre Schuld. Auch die Arbeitszeit muss nicht nachgeholt werden. Der Arbeitgeber kann sich das Geld aber vom Staat zurückholen. Ansprechpartner in NRW sind hierfür die Landschaftsverbände. Selbstständige Mitarbeiter unter Quarantäne profitieren auch davon. Sie können sich direkt an die Landschaftsverbände wenden und bekommen dort ebenfalls die nötigen Formulare.

Darf ich zu Hause bleiben, wenn die Kita oder Schule meines Kindes geschlossen ist?

Grundsätzlich muss zunächst alles versucht werden, um eine Betreuung zu organisieren – beispielsweise durch Verwandte oder Freunde. Klappt das nicht, ist es bei den meisten Arbeitgebern unproblematisch, bis zu fünf Tage unbezahlt zu Hause zu bleiben und eine Ersatz-Betreuung zu organisieren. Das Bürgerliche Gesetzbuch sieht grundsätzlich auch eine Lohnfortzahlung vor, wenn sich keine Betreuung finden lässt (§ 616 BGB). In der Praxis wird diese aber oft in Tarif- oder Arbeitsverträgen ausgeschlossen. Hier sollten Beschäftigte also genau prüfen, was für sie gilt.