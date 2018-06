Hochsaison der Plagegeister

Wenn das Wetter mitspielt, findet im Sommer das Leben quasi draußen statt. Wären da nicht die unliebsamen Insekten. Mücken, Wespen & Co können ganz schön piesacken. Was jetzt in heimischen Gefilden fliegt, springt und krabbelt und man besser meidet.