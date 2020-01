Als Allheilmittel für weißere Zähne preisen einige auch LED-Schienen an. Zuerst wird ein Gel auf die Zähne aufgetragen. Dann setzt man eine Schiene mit LED-Lämpchen in den Mund ein. Die Hersteller behaupten, nach einigen Anwendungen würden die Zähne heller. Heimeier-Curic hält davon nichts: „ Wenn Sie vorhandene kariöse Defekte, Risse in den Füllungen haben, und das Bleichgel wirkt weiter in den Zahn rein und kommt in Nervnähe, können Sie den Zahn dauerhaft schädigen “, sagt sie.

Zähne vom Profi aufhellen lassen

Insgesamt gilt: In vielen Produkten, die man zu Hause anwenden kann, ist der Anteil an Bleichmitteln so gering, dass die Wirkung ebenfalls klein ist. Für ein professionelles Bleaching in der Zahnarztpraxis müssen Kunden jedoch tief in die Tasche greifen. Zwei Stunden dauert die Behandlung und kostet im Schnitt 400 Euro. Auch dabei wird Wasserstoffperoxid verwendet. Allerdings wird das Bleaching-Gel in der Regel gezielt aufgetragen, damit das Zahnfleisch nicht zu Schaden kommt.