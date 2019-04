Hausärzte in NRW: Prognose für 2030

Der Landarzt führt ein ruhiges Leben im Grünen, hat viel Zeit für seine Patienten und wird dafür verehrt? Die Wirklichkeit sieht anders aus: Arbeiten am Limit, 24-Stunden-Erreichbarkeit, von "Work-Life-Balance" keine Spur. Die Folge: Jung-Mediziner zieht es immer weniger aufs Land, viele alteingesessene Land-Ärzte finden keine Nachfolger.

Karte zeigt "Worst case"

Was das für NRW bedeutet, zeigt die Karte "Hausärzte in NRW". Sie basiert auf Zahlen, die die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW für das Gesundheitsministerium erhoben haben. Sie belegen: Wird der Trend nicht gestoppt, droht ein massiver Hausarzt-Mangel.

Der Hausbesuch wird seltener