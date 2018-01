Erkältungsmittel – Wie gut beraten Apotheken?

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker? Und was ist beim Kauf in der Internet-Apotheke? Im Servicezeit-Test haben wir vier gängige, rezeptfreie Erkältungsmedikamente - Aspirin Complex, Nasivin Nasenspray, Grippostad Hartkapseln und Paracetamol - zusammen in verschiedenen Apotheken gekauft.

Wie gut ist die Beratung in Vor-Ort-Apotheken?

Wie gut die Beratung vor Ort wirklich ist, haben wir in 12 Apotheken quer durch NRW getestet. Würden wir auf Risiken hingewiesen werden? Das Ergebnis war durchaus erfreulich.

Wie läuft der Kauf in Online-Versand-Apotheken?

Wer bei Versand-Apotheken kauft, tut das oft, um Geld zu sparen. Aber weisen die Apotheken dort auch ausreichend auf Risiken und Nebenwirkungen hin? Wir haben sechs Online-Apotheken getestet.

Die Ergebnisse des Apotheken-Tests, Preise und Tipps

Die Stichproben ergaben ein klares Bild: Die günstigste Vor-Ort-Apotheke war teurer als die teuerste Versand-Apotheke für die vier gesuchten Medikamente. Dafür war die Beratung vor Ort deutlich besser.