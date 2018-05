"Daheim statt Heim"

So wie Adele Kierdorf möchten viele Menschen in ihren eigenen vier Wänden bleiben, selbst wenn sie alleine nicht mehr zurechtkommen. Auch das Alten- und Pflegegesetz NRW setzt auf quartiersbezogene Wohn- und Pflegearrangements. Getreu dem Motto "Daheim statt Heim" soll die häusliche Pflege gefördert werden - auch weil sie in der Regel kostengünstiger ist. Künftig sind immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen.

Demografischer Wandel bringt mehr Pflege

Mehr Ältere brauchen mehr Hilfe

Waren Ende 2015 noch 638.100 Menschen in NRW pflegebedürftig, prognostiziert IT.NRW bis 2060 einen Zuwachs von bis zu 44 Prozent. Allein im Rhein-Erft-Kreis soll sich die Zahl der über 80-Jährigen bis 2040 verdoppeln - die Altersgruppe, die besonders hilfebedürftig ist. Zudem haben seit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II mehr Personen Zugang zu Pflegeleistungen.