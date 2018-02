Mythos 1: Vorher viel und fettig essen verringert die Wirkung von Alkohol

Einmal getrunken, kommt der Alkohol früher oder später auch im Blut an – egal wie viel oder wie fett man vorher gegessen hat. Aber: Mit vollem Magen dauert es etwas länger. Substanzen wie Fett oder Öl bedecken die Magen- und Darmschleimhaut und verlangsamen die Aufnahme von Alkohol im Blut. Daher fühlt man sich "mit Grundlage" tatsächlich nicht so schnell betrunken. Aber: Wer zu viel trinkt, kann vorher essen so viel er will: Der Kater kommt am Ende trotzdem.