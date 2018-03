Ich bin dann mal weg: Eltern-Kind-Kuren

2017 Jahr haben deutschlandweit rund 145.000 Mütter und Väter einen Antrag auf eine Mutter- bzw. Vater-Kind Kur gestellt. Rund drei Wochen dauert so eine Kur und ist gedacht für Eltern mit Kinder bis 14 Jahre. Bei der Kur steht dabei nicht unbedingt das Kind im Vordergrund, sondern die Belastung der Eltern erklärt Monika Kujat-Spengler von der Arbeiterwohlfahrt Köln. "Viele Eltern sind berufstätig und merken, dass ihre Toleranzgrenze immer niedriger wird, dass sie zunehmend gereizt sind, oder sie sich von Infekten nicht mehr erholen können, weil sie schlicht keine Zeit dafür haben."

Gemeinsam Kraft tanken

Was Mutter- bzw. Vater-Kind Kuren leisten sollen

Die Kur wird individuell auf die Bedürfnisse und Beschwerden des Elternteils angepasst. Zu den Angeboten gehören unter anderem medizinische und ärztliche Behandlung, psychologische Beratung, Entspannungsübungen, Bewegung und kreative Angebote. Die Kinder werden während der Kur von Pädagogen betreut. Auch der Austausch der Eltern untereinander soll helfen, den Alltag wieder zurück Zuhause besser zu bewältigen. Kostenlose Beratungsstellen, etwa der Wohlfahrtsverbände helfen dabei, die richtige Einrichtung zu finden.

Die Kosten

Bei einer stationären Kur an einem Kurort werden die meisten Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Der Eigenanteil liegt dabei in der Regel bei rund 220 Euro. Bei eventuellen Finanzierungsproblemen helfen auch hier die kostenlosen Beratungsstellen. Medizinische Vorsorge und Rehabilitation werden dabei nicht auf den Urlaub angerechnet. Es muss also kein Urlaub beantragt werden, berufstätige Eltern werden vom Arzt krankgeschrieben. Der Arzt muss auch den Antrag auf eine solche Kur unterstützen und die Notwendigkeit begründen.