Als die Lehman-Pleite die Welt erschütterte

Nachdem seit der Jahrtausendwende die Immobilienpreise in den USA rasant angestiegen sind, platzt die Blase 2006/2007. Die Häuserpreise fallen auf breiter Front, zugleich steigen die Zinsen. Jetzt rächen sich die wohl oftmals zu laxen Bonitätsprüfungen bei der Kreditvergabe. Viele Eigentümer können ihre Schulden nicht mehr bedienen. Nur: Die verbrieften Hypotheken sind im globalen Finanzsystem verstreut, unter Namen wie Asset Backed Securities (ABS) gebündelt, von Ratingagenturen mit Bestnoten bewertet und an Investoren verkauft. Als die Preise am US-Häusermarkt zu sinken beginnen und die Hypotheken der heillos überschuldeten Eigenheimer wertlos wurden, sorgen diese internationalen Verflechtungen für einen Flächenbrand.

Im Laufe des Jahres 2007 geraten erste Institute wie Bear Stearns in Zahlungsschwierigkeiten, weil sie sich verspekuliert haben. Auch die deutsche Mittelstandsbank IKB meldet im Sommer 2007 Finanzierungsprobleme im US-Hypotheken-Geschäft und muss mit sieben Milliarden Euro gerettet. Es ist der Beginn der größten Die Finanzkrise seit den 1920er Jahren.