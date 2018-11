Ziel vieler Zero-Waste-Anhänger: ein Einmachglas mit nicht-recyclebarem Müll pro Jahr

Zero Waste (Engl. für "null Müll/ null Verschwendung") bezeichnet eine an Nachhaltigkeit orientierte Lebensführung, die sich bewusstes Konsumverhalten und Vermeidung von Abfall zum Ziel setzt. Auch in Gastronomie und Gewerbe wird immer mehr auf Zero Waste gesetzt: Viele Restaurants geben Kassenbelege nur noch auf Nachfrage oder verkaufen Speisen zum Mitnehmen in kompostierbaren Verpackungen. Weltweit entstehen "Unverpackt-Läden", Lebensmittel werden zunehmend weniger in Plastik eingeschweißt. Ihren Ursprung nimmt die Bewegung in den USA, wo immer mehr Städte sich im Kampf gegen Müll engagieren.