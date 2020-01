Was wäre wenn: Wind statt Atom und Kohle

Unser Strom: ein Mix, erzeugt aus Kohle, Erdgas, Atom - und ständig wachsenden Anteilen an erneuerbarer Energie. Die soll in Zukunft die Hauptrolle bei der Stromerzeugung spielen, mit der Windkraft als tragende Säule. Aber wie viele moderne Windräder müssten neu errichten werden, um ein konventionelles Kraftwerk zu ersetzen? Sascha Samadi, Energie-Experte beim Wuppertal Institut, hat das für den WDR mal durchgespielt - Kraftwerke aus, Windräder an.