Weniger Arbeit, mehr Freizeit

Island hat es bereits ausprobiert: Über mehrere Jahre haben Beschäftigte nur vier statt fünf Tagen gearbeitet – bei vollem Gehalt. Ergebnis: Die Mitarbeiter waren genauso produktiv und vor allem gesünder. Ähnliche Versuche gibt es auch in Japan und Neuseeland. Auch in Deutschland gibt es bereits Rahmenbedingungen, mit denen Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren können – allerdings in der Regel auf Kosten des Einkommens.

Teilzeit

Generell ist es gesetzlich geregelt, dass festangestellte Beschäftigte, beruflich kürzer treten können. Allerdings gilt das nur für Mitarbeiter von Unternehmen mit mehr als 15 Angestellten, außerdem muss das Arbeitsverhältnis mindestens ein halbes Jahr bestehen. Wenn ein Arbeitgeber einen Antrag auf Teilzeit ablehnt, braucht er dafür gute Gründe.

Der Anspruch auf Teilzeit gilt übrigens auch für Führungskräfte. Und: Wer in Teilzeit arbeitet darf deswegen beruflich keine Nachteile haben – so steht es zumindest im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Manche Beschäftigte schrecken trotzdem davor zurück ihre Arbeitszeit zu reduzieren, weil sie fürchten, dass sich ihre beruflichen Aufstiegschancen dadurch verschlechtern.