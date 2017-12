Mit Spenden wirklich Gutes tun - Fragen und Antworten

In aller Regel muss der Spender eine Bescheinigung vom Spendenempfänger vorlegen. Ausnahme: Wenn die Spende als Hilfe in Katastrophenfällen gedacht oder nicht höher als 200 Euro ist, akzeptiert das Finanzamt auch einen Bareinzahlungsbeleg oder einen Kontoauszug als Nachweis. Darauf müssen dann allerdings Name und Kontonummer von Auftraggeber und Empfänger sowie der Betrag und Buchungstag ersichtlich sein. Auch Sachspenden sind steuerlich absetzbar – allerdings nur, wenn genau nachgewiesen werden kann, welchen Gegenwert die Spende hatte und wofür sie verwendet wurde.