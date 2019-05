Nur knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält Urlaubsgeld. Die Chancen darauf sind allerdings unterschiedlich verteilt: Frauen gehen öfter leer aus als Männer, Beschäftigte in kleinen Betrieben bekommen seltener Urlaubsgeld als ihre Kollegen in größeren Firmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse, die die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag (28.05.2019) vorstellte.