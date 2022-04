Vier Tipps für einen günstigen Urlaub

Tipp 2: Günstig Campen

Günstiger kann man im Zelt übernachten. Vor allem in Ländern, die noch nicht so stark von Campern erschlossen sind. Die Auswertung des Bewertungsportals camping.info ergibt z. B., dass Polen sich für einen günstigen Campingurlaub besonders lohnt Dort zahlten Camper 2021 pro Nacht im Schnitt nur etwas mehr als 16 Euro, genauso wie in Tschechien. Zwischen 17 und knapp 19 Euro kosteten die Campingplätze z. B. in den baltischen Staaten, Portugal und der Slowakei.

Wer Wildcampen möchte, sollte sich unbedingt vorher informieren, ob das in dem jeweiligen Land erlaubt ist. Wird man erwischt, kann es echt teuer werden. Wer trotzdem mehr Abenteuer in der Natur will, kann in Deutschland sein Zelt auf Trekking- oder Biwakplätzen aufschlagen. Diese erreicht man meistens nur zu Fuß oder mit dem Kanu, kosten pro Nacht zwischen fünf bis zehn Euro und die GPS-Koordinaten gibt es nach der Buchung.