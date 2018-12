Das große Umtauschen nach Weihnachten

Ab heute (27.12.) ist das große Verschenken vorbei. Wer mit seinem Geschenk nicht zufrieden ist, kann es meist zurückgeben. Dabei müssen aber einige Regeln beachtet werden. Ein allgemeines Rückgaberecht gibt es nur bei Ware, die im Internet bestellt wurde. Dabei gibt es jedoch eine wichtige Frist: Innerhalb von 14 Tagen können Geschenke ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden.

Kein Anspruch auf Umtausch

Ein solches Recht gibt es bei Einkäufen in Läden in der Einkaufsstraße oder im Shopping-Center nicht. Hier hängt es immer von der Kulanz des Verkäufers ab, ob er ein Geschenk zurücknimmt. In der Regel übernehmen die Läden aber die vierzehn-Tage-Regel aus dem Online-Handel. Und weil es keine einheitliche Regelung gibt, kann der Verkäufer auch entscheiden, ob er nur Ware zurücknimmt, wenn sie noch originalverpackt ist.