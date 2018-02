TK Maxx - Mega-Schnäppchen oder falsche Versprechen?

Wirklich Top-Marken?

TK Maxx wirbt vor allem mit Rabatten auf Top-Marken. Die Kette verkauft jedoch auch viele Produkte, deren Hersteller kaum jemand kennt. Manche Labels haben noch nicht mal eine Website. Einige Artikel werden laut eigener Aussage sogar extra für TK Maxx produziert. Es handelt sich also oft nicht um reduzierte Ware von Markenherstellern, sondern um extra für TK Maxx hergestellte Produkte. Auf welche Artikel das im Einzelnen zutrifft, wollte das Unternehmen auf Nachfrage nicht sagen.

Qualität lässt teilweise zu wünschen übrig

Designerin Tu Anh Nguyen vom Fashion Design Institute in Düsseldorf hat für den WDR die Qualität mehrerer Kleidungsstücke von TK Maxx beurteilt. Ihr fiel auf: In einer Bluse fehlte das Etikett zur Faserzusammensetzung, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch die Qualität ließ teilweise zu wünschen übrig. So hingen an einem Kleidungsstück aus der Stichprobe an vielen Stellen Fäden heraus. TK Maxx schrieb dazu auf Nachfrage, man bedauere, dass der WDR von der Qualität enttäuscht war.