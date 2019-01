Schlaue Heizungsthermostate

Einfacher Austausch

Für den Austausch braucht man keinen Monteur. Auch Laien können problemlos ein smartes Thermostat an der Heizung anbringen. Je nach Modell lässt sich das alte Thermostat mit Rohrzange oder Schraubendreher abmontieren. Anleitungen gibt es auch im Internet.

Bevor das neue Thermostat angebracht wird, sollte man daran denken, die Batterien einzusetzen.

Jeden Heizkörper einzeln programmieren

Mit elektronischen Heizungsthermostaten kann die Temperatur für jeden Raum individuell eingestellt und zeitgesteuert an- und ausgeschaltet werden. Bei den preiswerten Modellen muss man am Thermostat selber die gewünschten Einstellungen programmieren. Andere lassen sich zusätzlich per Fernbedienung vom Smartphone aus steuern.

Video starten, abbrechen mit Escape Smartes Heizen | Markt | 24.10.2018 | 07:31 Min. | Verfügbar bis 24.10.2019 | WDR

Per App Temperatur von unterwegs aus regeln

Die Temperatur sinkt beispielsweise automatisch, wenn man außer Haus ist. Mindestens eine halbe Stunde bevor man wieder nach Hause kommt, schaltet sich die Heizung automatisch wieder ein - so bleibt genug Zeit zum Aufheizen. Kommt man früher als geplant nach Hause, stellt man die Heizung einfach von unterwegs per App höher.

Einige Thermostate erkennen per GPS, wann man das Haus verlässt und wieder zurückkommt, und regeln dann die Temperatur selbständig.

Smartes Home mit Funkthermostat

Viele Hersteller bieten zudem Tür/Fenster-Kontakte an: Das Gerät erkennt, wann Fenster oder Türen zum Lüften geöffnet werden und regelt automatisch die Heizung herunter, wo sonst der Heizkörper gegen die eindringende kühle Luft arbeitet.

Heizkosten senken

Im Durchschnitt spart man mit schlauen Thermostaten bis zu 10 Prozent Heizkosten, sagen Tester und Energie-Berater. Dem stehen die Anschaffungskosten der Thermostate gegenüber. Einfache Modelle gibt es ab ca. 10 Euro. Komplexere Ausführungen kosten zwischen 40 und 90 Euro. Funkthermostate gibt es ab etwa 50 Euro. Es kann also ein paar Heizperioden dauern, bis sich die Umstellung rechnet.

Stand: 29.01.2019, 17:05