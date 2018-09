Lebensmittel und Energie - so teuer wird der Herbst

Auch Heizöl ist so teuer wie lange nicht mehr. Das liegt aber nicht am warmen Sommer, sondern unter anderen an der angespannten Lage zwischen den USA und Iran. Aktuell kosten 100 Liter rund 76 Euro. Ein dickes Plus im Vergleich zum Vorjahr als 100 Liter nur 54 Euro kosteten. Experten erwarten weitere Preiserhöhungen.